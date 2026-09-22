Уверовавший муж еще раз попытался наставить своих соплеменников на прямой путь и сказал: «О мой народ! Следуйте за мной! Мой путь отличается от того пути, которым вас ведет Фараон, ибо он призывает вас к заблуждению и беззаконию. Каждый из нас пользуется земными благами в течение короткого времени, после чего расстается с этим миром, и поэтому мирские удовольствия не должны отвлекать нас от того, ради чего мы были сотворены. А сотворены мы были для Последней жизни, которая будет обителью вечного пребывания. Мы должны готовиться к этой жизни, дабы обрести в ней вечное счастье, и не имеем права отдавать предпочтение земным удовольствиям перед вечным блаженством».