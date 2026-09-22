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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Aia 32
Ghafir
32
40:32
ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ٣٢
وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٢
وَيَٰقَوۡمِ
ﳅ
إِنِّيٓ
ﳆ
أَخَافُ
ﳇ
عَلَيۡكُمۡ
ﳈ
يَوۡمَ
ﳉ
ٱلتَّنَادِ
ﳊ
٣٢
ﳋ
Ó povo meu, em verdade, temo, por vós, o dia do clamor mútuo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.