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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Aia 47
At-Tur
47
52:47
وان للذين ظلموا عذابا دون ذالك ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٤٧
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًۭا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٤٧
وَإِنَّ
ﳃ
لِلَّذِينَ
ﳄ
ظَلَمُواْ
ﳅ
عَذَابٗا
ﳆ
دُونَ
ﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
وَلَٰكِنَّ
ﳉ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
يَعۡلَمُونَ
ﳌ
٤٧
ﳍ
Em verdade, os iníquos, além desse, sofrerão outros castigos; porém, a maioria o ignora.
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Tafsir Fathul Majid
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