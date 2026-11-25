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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 95
Ash-Shu'ara
95
26:95
وجنود ابليس اجمعون ٩٥
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
وَجُنُودُ
ﲄ
إِبۡلِيسَ
ﲅ
أَجۡمَعُونَ
ﲆ
٩٥
ﲇ
E com todos os exércitos de Lúcifer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.