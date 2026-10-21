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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 188
Ash-Shu'ara
188
26:188
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
ﱡ
رَبِّيٓ
ﱢ
أَعۡلَمُ
ﱣ
بِمَا
ﱤ
تَعۡمَلُونَ
ﱥ
١٨٨
ﱦ
(Xuaib) lhes disse: Meu Senhor sabe melhor do que ninguém tudo quanto fazeis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.