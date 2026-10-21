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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 187
Ash-Shu'ara
187
26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَأَسۡقِطۡ
ﱗ
عَلَيۡنَا
ﱘ
كِسَفٗا
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلسَّمَآءِ
ﱛ
إِن
ﱜ
كُنتَ
ﱝ
مِنَ
ﱞ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﱟ
١٨٧
ﱠ
Faze, pois, com que caia sobre nós um fragmento dos céus, se és um dos verazes!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.