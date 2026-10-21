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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 184
Ash-Shu'ara
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
E temei Quem vos criou, assim como criou as primeiras gerações.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.