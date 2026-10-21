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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 180
Ash-Shu'ara
180
26:180
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٨٠
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٨٠
وَمَآ
ﳅ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﳆ
عَلَيۡهِ
ﳇ
مِنۡ
ﳈ
أَجۡرٍۖ
ﳉﳊ
إِنۡ
ﳋ
أَجۡرِيَ
ﳌ
إِلَّا
ﳍ
عَلَىٰ
ﳎ
رَبِّ
ﳏ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳐ
١٨٠
ﳑ
Não vos exijo, por isso, recompensa alguma, porque a minha recompensa virá do Senhor do Universo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.