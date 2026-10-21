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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 175
Ash-Shu'ara
175
26:175
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٧٥
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٧٥
وَإِنَّ
ﲪ
رَبَّكَ
ﲫ
لَهُوَ
ﲬ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲭ
ٱلرَّحِيمُ
ﲮ
١٧٥
ﲯ
E em verdade, teu Senhor é o Poderoso, o Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.