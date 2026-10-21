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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 174
Ash-Shu'ara
174
26:174
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٧٤
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٤
إِنَّ
ﲠ
فِي
ﲡ
ذَٰلِكَ
ﲢ
لَأٓيَةٗۖ
ﲣﲤ
وَمَا
ﲥ
كَانَ
ﲦ
أَكۡثَرُهُم
ﲧ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲨ
١٧٤
ﲩ
Sabei que nisto há um sinal; porém, a maioria deles não crê.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.