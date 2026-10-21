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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 170
Ash-Shu'ara
170
26:170
فنجيناه واهله اجمعين ١٧٠
فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٧٠
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲋ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﲌ
أَجۡمَعِينَ
ﲍ
١٧٠
ﲎ
E o livramos, com toda a sua família,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.