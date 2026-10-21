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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 168
Ash-Shu'ara
168
26:168
قال اني لعملكم من القالين ١٦٨
قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨
قَالَ
ﱿ
إِنِّي
ﲀ
لِعَمَلِكُم
ﲁ
مِّنَ
ﲂ
ٱلۡقَالِينَ
ﲃ
١٦٨
ﲄ
Asseverou-lhes: Sabei que me indigna a vossa ação!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.