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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 167
Ash-Shu'ara
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
ﱶ
لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
ﱺ
لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
ﱾ
Disseram-lhe: Se não desistires, Ó Lot, contar-te-ás entre os desterrados!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.