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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 162
Ash-Shu'ara
162
26:162
اني لكم رسول امين ١٦٢
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٦٢
إِنِّي
ﱎ
لَكُمۡ
ﱏ
رَسُولٌ
ﱐ
أَمِينٞ
ﱑ
١٦٢
ﱒ
Sabei que sou, para vós, um fidedigno mensageiro.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.