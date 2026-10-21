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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 157
Ash-Shu'ara
157
26:157
فعقروها فاصبحوا نادمين ١٥٧
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَـٰدِمِينَ ١٥٧
فَعَقَرُوهَا
ﳉ
فَأَصۡبَحُواْ
ﳊ
نَٰدِمِينَ
ﳋ
١٥٧
ﳌ
Porém a esquartejaram, se bem que logo se arrependeram.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.