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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 154
Ash-Shu'ara
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَآ
ﲫ
أَنتَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بَشَرٞ
ﲮ
مِّثۡلُنَا
ﲯ
فَأۡتِ
ﲰ
بِـَٔايَةٍ
ﲱ
إِن
ﲲ
كُنتَ
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﲵ
١٥٤
ﲶ
Tu não és mais do que um mortal como nós. Apresenta-nos algum sinal, se és um dos verazes.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.