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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 153
Ash-Shu'ara
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوٓاْ
ﲥ
إِنَّمَآ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﲩ
١٥٣
ﲪ
Disseram-lhe: Certamente és um energúmeno!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.