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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 152
Ash-Shu'ara
152
26:152
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
ٱلَّذِينَ
ﲞ
يُفۡسِدُونَ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
وَلَا
ﲢ
يُصۡلِحُونَ
ﲣ
١٥٢
ﲤ
Que fazem corrupção na terra e não edificam!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.