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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 140
Ash-Shu'ara
140
26:140
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٤٠
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٠
وَإِنَّ
ﱘ
رَبَّكَ
ﱙ
لَهُوَ
ﱚ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱛ
ٱلرَّحِيمُ
ﱜ
١٤٠
ﱝ
E, em verdade, teu Senhor é o Poderoso, o Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.