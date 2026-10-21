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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 137
Ash-Shu'ara
137
26:137
ان هاذا الا خلق الاولين ١٣٧
إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧
إِنۡ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
إِلَّا
ﱃ
خُلُقُ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٣٧
ﱆ
Porque isto não é mais do que fábulas dos primitivos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.