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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Aia 136
Ash-Shu'ara
136
26:136
قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ١٣٦
قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ١٣٦
قَالُواْ
ﳛ
سَوَآءٌ
ﳜ
عَلَيۡنَآ
ﳝ
أَوَعَظۡتَ
ﳞ
أَمۡ
ﳟ
لَمۡ
ﳠ
تَكُن
ﳡ
مِّنَ
ﳢ
ٱلۡوَٰعِظِينَ
ﳣ
١٣٦
ﳤ
Responderam-lhe: bem pouco se nos dá que nos exortes ou que não sejas um dos exortadores,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.