Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
112
26:112
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
Respondeu-lhes: E que sei eu daquilo que fizeram no passado?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
নূহ বললেন, ‘তারা কী করত তা আমার জানার কি দরকার?’