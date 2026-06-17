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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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Perguntaram-lhe: Como havemos de crer em ti, uma vez que só te segue a plebe?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Watu wake wakamwambia, «Vipi tutakuamini na tutakufuata na hali hao waliokufuata ni watu wanyonge na wale wa hali ya chini miongoni mwao?»