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As-Saffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
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Senhor dos Céus e da terra e de tudo quanto existe entre ambos, e Senhor dos levantes!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.