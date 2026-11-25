Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Aia 23
As-Saffat
23
37:23
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِن
ﳍ
دُونِ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
فَٱهۡدُوهُمۡ
ﳐ
إِلَىٰ
ﳑ
صِرَٰطِ
ﳒ
ٱلۡجَحِيمِ
ﳓ
٢٣
ﳔ
Em vez de Deus, e conduzi-os até à senda do inferno!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.