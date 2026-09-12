Всевышний описал Рай, обещанный праведникам, которые воздерживались от совершение запрещенного и не допускали упущений при выполнении того, что им было велено. Это описание правдиво и достоверно. В Раю текут медовые, винные, молочные и водные реки, которые не нуждаются в руслах. Они орошают сады и деревья, на которых поспевают всевозможные плоды и фрукты. Райские яства и угощения неиссякаемы, а райские тени не имеют конца. Таково конечное пристанище, уготованное богобоязненным праведникам. А конечным пристанищем неверующих будет Преисподняя. Как же велика и очевидна разница между этими обителями!!