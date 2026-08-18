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Tafsir: An-Naml 27:92
An-Naml
92
27:92
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَأَنۡ
أَتۡلُوَاْ
ٱلۡقُرۡءَانَۖ
فَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
فَإِنَّمَا
يَهۡتَدِي
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
ضَلَّ
فَقُلۡ
إِنَّمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُنذِرِينَ
٩٢
(Foi-me ordenado ainda) que recite o Alcorão. E quem se encaminhar, fá-lo-á em benefício próprio; por outra, a quem sedesviar, dize-lhe: Sou tão-somente um dos tantos admoestadores.
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Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره فهرمانى كردووه به قورئان خوێندنهوه} [
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ
] وه قورئانی پیرۆز بخوێنمهوه بهسهرتاندا وه بانگهوازتان بكهم [
فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
] جا ههر كهسێك هیدایهت وهربگرێ ئهوا سوودهكهی بۆ خۆیهتی و بۆ خۆی ئهگهڕێتهوهو خۆی سوود ئهبینێ [
وَمَنْ ضَلَّ
] وه ههر كهسێكیش گومڕا بێت و لهسهر كوفر بمێنێتهوه [
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (٩٢)
] ئهوه ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: من تهنها لهو كهسانهم كه ئاگادارتان ئهكهمهوهو گهیاندنی دینهكهم لهسهره.