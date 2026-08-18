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Tafsir: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
رَبَّكَ
يَقۡضِي
بَيۡنَهُم
بِحُكۡمِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡعَلِيمُ
٧٨
Por certo que teu Senhor julgará entre eles com justiça, porque é Poderoso, Sapientíssimo.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ رَبَّكَ یَقۡضِی بَیۡنَهُم﴾ كَغَيْرِهِمْ يَوْم الْقِيَامَة ﴿بِحُكۡمِهِۦۚ﴾ أَيْ عَدْله ﴿وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ﴾ الْغَالِب ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٧٨﴾ بِمَا يَحْكُم بِهِ فَلَا يُمَكِّن أَحَدًا مُخَالَفَته كَمَا خَالَفَ الْكُفَّار فِي الدُّنْيَا أَنْبِيَاءَهُ