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Tafsir: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحۡزَنۡ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
تَكُن
فِي
ضَيۡقٖ
مِّمَّا
يَمۡكُرُونَ
٧٠
E não te aflijas por eles, nem te angusties pelo que conspiram contra ti
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
] وه ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ خهفهت مهخۆ لهوان كه ئیمان ناهێنن [
وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠)
] وه دڵیشت تهسك و تهنگ نهبێ بهو نهخشهو پیلان و فێڵانهی كه ئهوان ئهیكهن، چونكه خواى گهوره پشتیوان و سهرخهرته.