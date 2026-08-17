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Tafsir: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
أَءِذَا
كُنَّا
تُرَٰبٗا
وَءَابَآؤُنَآ
أَئِنَّا
لَمُخۡرَجُونَ
٦٧
Os incrédulos dizem: Quando formos convertidos em pó, como foram nossos pais, seremos, acaso, ressuscitados?
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[
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا
] وه كافران ئهڵێن: ئایا ئێمهو باوك و باپیرانمان كه مردوونهو بوونه به خۆڵ و ڕزیون و ئێسقانیشیان نهماوه [
أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (٦٧)
] ئایا سهرلهنوێ خوای گهوره ئێمه له قهبرهكان دهرئهكات و زیندوومان ئهكاتهوه؟