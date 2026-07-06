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An-Naml
40
27:40
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هاذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ٤٠
قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌۭ مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّۭ كَرِيمٌۭ ٤٠
قَالَ
ٱلَّذِي
عِندَهُۥ
عِلۡمٞ
مِّنَ
ٱلۡكِتَٰبِ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
يَرۡتَدَّ
إِلَيۡكَ
طَرۡفُكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهُ
مُسۡتَقِرًّا
عِندَهُۥ
قَالَ
هَٰذَا
مِن
فَضۡلِ
رَبِّي
لِيَبۡلُوَنِيٓ
ءَأَشۡكُرُ
أَمۡ
أَكۡفُرُۖ
وَمَن
شَكَرَ
فَإِنَّمَا
يَشۡكُرُ
لِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَن
كَفَرَ
فَإِنَّ
رَبِّي
غَنِيّٞ
كَرِيمٞ
٤٠
Disse aquele que possuía o conhecimento do Livro: Eu to trarei em menos tempo que um abrir e fechar de olhos! Equando (Salomão) viu o trono ante ele, disse: Isto provém da graça de meu Senhor, para verificar se sou grato ou ingrato. Pois quem agradece, certamente o faz em benefício próprio; e saiba o mal-agradecido que meu Senhor não necessita deagraciamentos, e é Generoso.
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Al-Sa'di
Затем произошло нечто еще более удивительное. Некий муж, обладающий знанием из Писания, сказал, что может принести трон в мгновение ока. По мнению многих толкователей Корана, этим ученым мужем был один из приближенных пророка Сулеймана, праведник по имени Асаф б. Бархия. Он знал величайшее из имен Аллаха и взывал к Аллаху посредством этого прекрасного имени. Благодаря этому Господь постоянно внимал его молитвам и исполнял все его благие пожелания. Он надеялся на то, что Аллах услышит его мольбу и в мгновение ока перенесет трон из Йемена в царство Сулеймана. Одному Аллаху известно, насколько достоверно это толкование. Возможно, этот праведник обладал знанием из Писания о том, как можно сократить расстояние и облегчить тяжелое. В любом случае, Аллаху об этом известно лучше. Увидев перед собой установленный трон, Сулейман воздал хвалу Аллаху за то, что Тот одарил его властью и могуществом и облегчил для него самые невероятные начинания. Святой пророк не стал обольщаться дарованными ему властью и могуществом, поскольку так поступают только невежественные правители. Сулейман знал, что земные блага являются всего лишь испытанием, и опасался того, что не сумеет должным образом отблагодарить Аллаха за Его многочисленные щедроты. Более того, он прекрасно понимал, что Всевышний Господь не нуждается в его благодарности и что праведность и признательность приносят пользу только самому человеку. Среди прекрасных имен Аллаха - Богатый и Великодушный. Господь настолько богат, что не нуждается в праведных делах Своих рабов, а Его великодушие настолько велико, что Он ниспосылает милости как благодарным праведникам, так и непризнательным грешникам. Тем не менее, благодарность приумножает благосостояние человека, а неблагодарность лишает его благополучия.