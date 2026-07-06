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An-Naml
34
27:34
قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون ٣٤
قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤
قَالَتۡ
إِنَّ
ٱلۡمُلُوكَ
إِذَا
دَخَلُواْ
قَرۡيَةً
أَفۡسَدُوهَا
وَجَعَلُوٓاْ
أَعِزَّةَ
أَهۡلِهَآ
أَذِلَّةٗۚ
وَكَذَٰلِكَ
يَفۡعَلُونَ
٣٤
Disse ela: Quando os reis invadem a cidade, devastam-na e aviltam os seus nobres habitantes; assim farão conosco.
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Когда могущественные цари вторгаются в чужую страну, то убивают и пленят жителей, грабят и разрушают дома, а также унижают власть имущих. Вы предлагаете мне неверное решение, и я не послушаюсь вас до тех пор, пока не прибегну к хитрости. Я отправлю к царю Сулейману гонцов для того, чтобы они раздобыли для нас как можно больше сведений о его возможностях. Только тогда мы сможем принять правильное решение.