Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
Não vos ensoberbeçais; outrossim, vinde a mim, submissos!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Удод схватил послание и отправился вместе с ним к сабейской царице. Получив послание, она сказала окружавшим ее вельможам: «О знатные мужи! Мне доставлено письмо достохвальное. Оно написано одним из величайших земных правителей - Сулейманом». Затем царица изложила содержание этого послания и прочла: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Не пытайтесь превзойти меня во славе и величии, а будьте смиренны и покорны. Беспрекословно выполняйте мою волю и будьте мусульманами». Насколько же кратким и лаконичным, но в то же время красноречивым было послание святого пророка. Всего в нескольких словах он сумел запретить многобожникам вести себя надменно, предостерег их от совершения грехов, предложил им добровольно покориться ему, велел им предстать перед ним и даже предложил стать мусульманами, то есть покорными рабами Аллаха. Из послания Сулеймана также можно прийти к выводу, что книги и письма желательно начинать словами «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!» Однако до этих слов разрешается вписывать имена отправителя и адресата или название книги. Возвращаясь к поведению царицы сабейцев, следует отметить, что она отличалась благоразумием и рассудительностью. Именно поэтому она позвала к себе всех старейшин и знатных мужей и сказала: