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Tafsir: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
وَلَا
تَبۡكُونَ
٦٠
E rides ao invés de chorardes,
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَتَضۡحَكُونَ﴾ اسْتِهْزَاء ﴿وَلَا تَبۡكُونَ ٦٠﴾ لِسَمَاعِ وَعْده وَوَعِيده