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Tafsir: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
يُجۡزَىٰهُ
ٱلۡجَزَآءَ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
٤١
Depois, ser-lhe-á retribuído, com a mais eqüitativa recompensa?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١)
] پاشان خوای گەورە پاداشتی ئەداتەوە بە پاداشتێكی زۆر تەواو .