Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Najm
28
53:28
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شييا ٢٨
وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا ٢٨
وَمَا
لَهُم
بِهِۦ
مِنۡ
عِلۡمٍۖ
إِن
يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
ٱلظَّنَّۖ
وَإِنَّ
ٱلظَّنَّ
لَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱلۡحَقِّ
شَيۡـٔٗا
٢٨
Embora careçam de todo o conhecimento a esse respeito. Não fazem senão seguir conjecturas, sendo que a conjecturajamais prevaleceu, em nada, sobre a verdade.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Ни Аллах, ни Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не сообщали им этого. Даже человеческий разум не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышления многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он - один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на Него. А что касается ангелов, то эти благородные создания - всего лишь приближенные слуги Всевышнего. Они не нарушают Его велений и выполняют все, что им приказывают. Но многобожники не ведают об этом и возводят навет на Аллаха. Они опираются на свои догадки и предположения, но ведь догадки не могут служить заменой истине. Истина же всегда подтверждается убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами.