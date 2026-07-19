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An-Najm
20
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
E a outra, a terceira (deusa), Manata.
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Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, как лживо и порочно идолопоклонство. Многобожники поклонялись беспомощным идолам, которые были далеки от совершенства и были не способны принести пользу или причинить вред? Их боги были всего лишь пустыми именами, лишенными всякого смысла. Вместе со своими невежественными и заблудшими отцами они придумали для себя этих идолов и нарекли их именами, которыми обманывали себя и других. Божества, которые появились на свет таким образом, не заслуживали поклонения, как и не заслуживали своих громких имен. Язычники полагали, будто идолы обладают божественными качествами, и придумали для них соответствующие имена. Имя Аль-Лат произошло от слова Аль-Илях - ‘достойный поклонения и обожествления’. Имя аль-Узза произошло от слова Аль-Азиз - ‘могущественный’. Имя Манат произошло от слова Маннан - ‘милостивый’. Так язычники исказили прекрасные имена Аллаха и приравняли к Нему своих вымышленных богов. Однако от этого их боги не перестали быть пустыми именами и не приобрели божественных качеств, и это ясно каждому, кто обладает хоть каплей ума.