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An-Najm
20
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
E a outra, a terceira (deusa), Manata.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
أفرأيتم- أيها المشركون-
هذه الآلهة التي تعبدونها:
اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله؟