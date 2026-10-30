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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 36
Al-Qiyamah
36
75:36
ايحسب الانسان ان يترك سدى ٣٦
أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ٣٦
أَيَحۡسَبُ
ﲊ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُتۡرَكَ
ﲍ
سُدًى
ﲎ
٣٦
ﲏ
Pensa, acaso, o homem, que será deixado ao léu?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.