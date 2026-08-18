Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:7
Al-Qasas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰٓ
أُمِّ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَرۡضِعِيهِۖ
فَإِذَا
خِفۡتِ
عَلَيۡهِ
فَأَلۡقِيهِ
فِي
ٱلۡيَمِّ
وَلَا
تَخَافِي
وَلَا
تَحۡزَنِيٓۖ
إِنَّا
رَآدُّوهُ
إِلَيۡكِ
وَجَاعِلُوهُ
مِنَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٧
E inspiramos a mãe de Moisés: Amamenta-o e, se temes por ele, lança-o ao rio; não temas, nem te aflijas, porque todevolveremos e o faremos um dos mensageiros.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهخرێته ناو دهرياى نيلهوه} [
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ
] وهحی لێره بهمانای ئیلهام دێت نهك سروش، چونكه پێغهمبهران ههموویان پیاو بوونهو هیچ ئافرهتێك پێغهمبهر نهبووه، وه ههموویان مرۆڤـ بوونهو كهسیان جنى نهبوون، وه ئیلهاممان بۆ دایكی موسا ناردو خستمانه دڵیهوه كه دووگیان بوو به موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كاتێك كه له دایك دهبێت شیرى پێ بده، (كه دووگیان بوو به موسا -
صلی الله علیه وسلم
- پێوهى دیار نهبوو وه مامانهكان ههستیان پێ نهكرد) [
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
] وه كه ترسای لهسهربازهكانى فیرعهون بێن بیبهن بیخهره ناو دهریای نیلهوه، ماڵیان له رۆخى دهریاى نیل بوو دهیكرده ناو تابووتێكهوهو دهیكرده ناو دهریاكهوهو به حهبلێك دهیبهستهوه تا سهربازهكان دهرۆیشتن، رۆژێك فریا نهكهوت بیبهستێتهوهو ئاوهكه بردى [
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
] خواى گهوره فهرمووى: ترست لێى نهبێت و نوقم نابێت و ئێمه ئهیپارێزین، وه خهفهتیش مهخۆ به دووركهوتنهوهی له تۆ لهبهر ئهوهی [
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)
] به دڵنیایى ئێمه بۆت ئهگهڕێنینهوهو ئهیشیكهین به پێغهمبهرو وهحی بۆ ئهنێرین.