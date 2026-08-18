Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:5
Al-Qasas
5
28:5
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايمة ونجعلهم الوارثين ٥
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٥
وَنُرِيدُ
أَن
نَّمُنَّ
عَلَى
ٱلَّذِينَ
ٱسۡتُضۡعِفُواْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَنَجۡعَلَهُمۡ
أَئِمَّةٗ
وَنَجۡعَلَهُمُ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
٥
E quisemos agraciar os subjugados na terra, designando-os imames e constituindo-os herdeiros.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
] وه ئهو كهسانهی كه لهسهر زهوی لاواز كرابوون كه بهنی ئیسرائیل بوون ئهمانهوێ نیعمهتی خۆمان بڕژێنین بهسهریاندا [
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
] وه بیانكهین به پێشهواو سهركرده بۆ خهڵكی [
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥)
] وه ئهوان ببن به میراتگری زهوی (بیت المقدس) و ببن به دهسهڵاتدار.