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Tafsir: Al-Qasas 28:13
Al-Qasas
13
28:13
فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ١٣
فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣
فَرَدَدۡنَٰهُ
إِلَىٰٓ
أُمِّهِۦ
كَيۡ
تَقَرَّ
عَيۡنُهَا
وَلَا
تَحۡزَنَ
وَلِتَعۡلَمَ
أَنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
١٣
Restituímo-lo, assim, à mãe, para que se consolasse e não se afligisse, e para que verificasse que a promessa de Deus éverídica. Porém, a maioria o ignora.
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{خواى گهوره موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێنێتهوه بۆ دايكى} [
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ
] وه گهڕاندمانهوه بۆ لاى دایكى، هێنایان بۆ لای دایكی مهمكی گرت و شیرهكهی دایكی خوارد، ئهوانیش زۆریان پێخۆش بوو [
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
] بۆ ئهوهی كه دایكی چاوڕۆشنا بێت به منداڵهكهی خۆی [
وَلَا تَحْزَنَ
] وه خهفهت نهخوات به دووركهوتنهوهی منداڵهكهی [
وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
] وه تا بۆی دهركهوێ و بزانێت كه به دڵنیایى بهڵێنهكانی خوای گهوره ههمووی حهقهو خوای گهوره بهڵێنی خۆی ئهباته سهر (ئهم دووركهوتنهوهیه تهنها شهو و رۆژێكى خایاند) [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] بهڵام زۆربهی خهڵكى له بێئاگاییدان و ئهم شته نازانن.