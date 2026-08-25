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Tafsir: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
إِلَى
ٱلدَّاعِۖ
يَقُولُ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
هَٰذَا
يَوۡمٌ
عَسِرٞ
٨
Dirigindo-se, rapidamente, até ao convocador; os incrédulos dirão: Este é um dia terrível!
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 54:7 a 54:8
ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جرادٌ منتشر في الآفاق، مسرعين إلى ما دُعُوا إليه،
يقول الكافرون:
هذا يوم عسر شديد الهول.