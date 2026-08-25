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Tafsir: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
صَاحِبَهُمۡ
فَتَعَاطَىٰ
فَعَقَرَ
٢٩
Então, chamaram um companheiro seu, o qual tomou de um sabre e a abateu.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَنَادَوۡا۟ صَاحِبَهُمۡ﴾ قِدَارًا لِيَقْتُلهَا ﴿فَتَعَاطَىٰ﴾ تَنَاوَلَ السَّيْف ﴿فَعَقَرَ ٢٩﴾ بِهِ النَّاقَة أَيْ قَتَلَهَا مُوَافَقَة لَهُمْ