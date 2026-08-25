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Tafsir: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
تَّرَكۡنَٰهَآ
ءَايَةٗ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٥
E a expusemos, como sinal. Haverá, porventura, alguém que receberá a admoestação?
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Al-Sa'di
Существует мнение, что речь идет о рассказе о Нухе и его народе, который Аллах сохранил для будущих поколений, дабы благоразумные мужи помнили о том, что Господь подвергает мучительному наказанию каждого, кто противится посланникам и ослушается их повелений. Согласно второму толкованию, речь идет о кораблях вообще и ковчеге в частности. Первый корабль действительно был построен пророком Нухом. Всевышний научил Своего посланника этому искусству и сохранил его для человечества, дабы люди строили корабли и помнили о Его милости, безграничном могуществе и непревзойденном умении. Но как же мало тех, кто извлекает уроки из Его назиданий и прислушивается к ним слухом и сердцем? А ведь эти назидания так просты и понятны!