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Tafsir: Al-Qamar 54:12
Al-Qamar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ٱلۡأَرۡضَ
عُيُونٗا
فَٱلۡتَقَى
ٱلۡمَآءُ
عَلَىٰٓ
أَمۡرٖ
قَدۡ
قُدِرَ
١٢
E fizemos brotar fontes da terra, e ambas as águas se encontraram na medida predestinada.
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 54:12 a 54:13
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.