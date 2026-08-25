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Tafsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
A Hora (do Juízo) se aproxima, e a lua se fendeu.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.