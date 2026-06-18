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Al-Qalam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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Ou têm, acaso, parceiros (junto a Mim)? Que os apresentem, pois, se estiverem certos!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.