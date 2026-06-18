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Al-Qalam
34
68:34
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
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Em verdade, para os tementes, haverá jardins do prazer, ao lado do seu Senhor.
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Tafseer Al-Baghawi
ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال :
( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم )