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Al-Qalam
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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Tal foi o castigo (desde mundo): mas o castigo da outra vida será ainda maior. Se o soubessem!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.